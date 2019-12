“Route 66 Revisited” alla Ca' dal Mariu Bel

Nuovo appuntamento musicale alla Ca’ dal Mariu Bel, Cascina Rantiva, corso Papa Giovanni Paolo II, 31/a, sede del Comitato Vecchia Porta Casale, venerdì 6 dicembre per un concerto live che prenderà il via alle ore 21,15 e vedrà protagonista la band vercellese “Route 66 Revisited” per un viaggio attraverso il rock e il rhythm and blues.

Questa la formazione del gruppo: Claudio Emma (voce), Lorenzo Cioppi (chitarra), Roberto Zarino (basso), Mirko Zarino (tastiere), Franco Cascio (batteria). Al termine i cuochi del Comitato offriranno a tutti i presenti una degustazione della celebre panissa vercellese. L’ingresso è libero.