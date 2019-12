Entra in chiesa e ruba il portafoglio a una donna

E' entrato in chiesa, ha adocchiato la vittima e ha atteso il momento opportuno: poi, dopo aver messo a segno il colpo se ne è andato come un fedele qualsiasi. Non poteva immaginare che, ad attenderlo sul sagrato, avrebbe trovato gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Vercelli che lo hanno fermato e arrestato recuperando la refurtiva: un portafoglio rubato dalla borsa di una donna che stava seguendo la messa.

E' successo sabato, nella chiesa di San Germano, frazione di Casale Monferrato: la donna aveva preso il portafoglio dalla borsa al momento dell'offertorio e, nel riporlo, non si è accorta che il ladro era entrato in azione.

Al termine della funzione, pochi minuti più tardi, la pensionata si è vista restituire il maltolto praticamente in tempo reale da due agenti della Questura e la sua disavventura ha avuto un lieto fine. L'uomo, invece, è finito agli arresti: da tempo, a sua insaputa, era pedinato dagli agenti della Mobile. In giornata sono attesi sviluppi sulla vicenda.