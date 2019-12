Ci ha lasciati Luciana Massarini, mamma di Cristiana Folin

Non incontreremo più in via Verdi o sotto i portici di piazza Cavour il sorriso di Luciana Massarini, mamma di Cristiana Folin.

Benché malata, ha mantenuto fino alla fine quel suo tratto elegante e gentile.

Pochi giorni fa sul suo profilo facebook Cristiana aveva scritto questo dialogo:

- Mamma vuoi un po’ di brodo?

Fa sì con la testa e le ridono gli occhi.

- Ti metto dentro un po’ di fidellini schiacciati?

Ride, alza la mano e col dito fa cenno di no.

- Non vuoi mangiare più eh?

- No bambina. La tua mamma non ne può più

Luciana Massarini, nata a Ghemme nel dicembre del 1943, è morta oggi, martedì 3 dicembre.

Erano molto legate madre e figlia e io sono molto legato a Cristiana Folin. È un’amica, ma non solo. La volli alla Sesia quando ero direttore, le ho chiesto di continuare a scrivere e fare servizi fotografici qui, su Infovercelli24. Cristiana è una bella persona, e sua madre era orgogliosa di lei.

Saluteremo Luciana Massarini domani, in via Monte di Pietà al numero 28.

Riposa in pace Luciana. Le amiche e gli amici di Cristiana veglieranno su di lei e accarezzeranno il suo dolore. Il tuo dolore, cara Cristiana. Ti voleva un mare di bene, ma questo lo sai.