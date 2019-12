Tutti al cinema con... "Cinema per tutti"

Nell’ambito della terza edizione della rassegna cinematografica “Il Cinema per tutti”, Liberi di Scegliere onlus organizza, in collaborazione con Cinema Italia – Movie Planet di Vercelli la seconda proiezione, in programma per le ore 10 di giovedì 12 dicembre, e propone "Il piccolo Yeti" che sicuramente farà divertire tutti i ragazzi presenti.

"Il fine dell’iniziativa - spiegano da Liberi di Scegliere - lo ribadiamo, oltre a quello di far trascorrere qualche ora piacevole ai ragazzi abili in modo diverso, è quello di unire e non di dividere, cercando di aggregare il maggior numero di ragazzi di tutte le associazioni vercellesi e del territorio circostante, impegnate quotidianamente a fianco delle persone disabili e delle loro famiglie".

L’iniziativa infatti come sempre, è aperta a tutti i ragazzi speciali di Vercelli e dintorni e si colloca nell’ambito del progetto “ Tempo di leggerezza “ coordinato dal Comune di Vercelli e in rete con le associazioni Anffas, Angsa VC – NO, Perdincibacco, La Rosa Blu, Special Olympics Vercelli, e con i Centri diurni comunali c.na Bargé e Galilei.

Per una migliore organizzazione preghiamo gli interessati di comunicare la propria adesione entro lunedì 9 dicembre telefonando al numero 366.3676801 e confermare via mail all’indirizzo liberigenitori@alice.it specificando se chi partecipa si muove in carrozzina. Le adesioni successive a tale verranno esaminate in base alla residua disponibilità di posti.

"Per ogni gruppo è richiesto almeno un accompagnatore e anche per i partecipanti singoli se la persona necessita di particolare attenzione - spiegano ancora dall'associazione -... e naturalmente e come sempre, nell’intervallo, ci saranno pop - corn per tutti".