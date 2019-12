Partita inguardabile. Persa anche

Brutta prova della PFV in quel di Nole da dove torna sconfitta, forse un po’ a sorpresa, per 52-47 al termine di una partita che diversi fra i presenti hanno definito “inguardabile”.

Va detto, per onor di cronaca, che coach Pomelari ha dovuto fare a meno ancora di Ansu (si spera nel rientro a metà mese) oltre a Pollastro (caviglia), Deangelis (indisposizione), e Bertelegni all’ultimo istante.

Nonostante queste importanti defezioni, però, le vercellesi avrebbero comunque potuto battere le avversarie, non certo trascendentali ed attestate a fondo classifica, sol che fossero riuscite a disputare la gara con maggior determinazione (tipo contro Bea Chieri in casa) ed a commettere qualche errore in meno al tiro, le cui percentuali sono state pressoché disastrose, fatta eccezione per un paio di giocatrici.

Infatti la PFV ha tirato con il 23% da due, 33% da tre e 63% ai liberi, con 24 palle perse compensate da 23 recuperate ed una valutazione “scout” di +33, numeri questi che spiegano da soli la sconfitta, al di là delle assenze: un solo punto percentuale in più nelle tre voci al tiro avrebbe consentito alle vercellesi di vincere comunque.

La gara è stata piuttosto equilibrata, con punteggi sempre bassi che denotano la difficoltà a segnare da ambo le parti. Nel primo periodo le nolesi stavano avanti di un’incollatura (10-8), ma poi la PFV perdeva leggermente terreno nel secondo (28-23) concedendo quei cinque punti che sarebbero stati decisivi alla fine.

Nella terza frazione c’era un risveglio delle ragazze di Pomelari che si portavano addirittura avanti al 26’50” (27-28) per poi chiudere il quarto sul 31-29, con la sensazione, però, di poter coltivare speranze di sorpasso.

Invece nella quarta frazione si tronava alla normalità di questa infelice partita, nonostante entrambe le squadre segnassero di più (21-18), e le padrone di casa conservavano il lieve vantaggio che consentiva loro di aggiudicarsi i due punti in palio.

Ora in casa PFV bisognerà recuperare le assenti e lavorare molto per ritrovare il giusto approccio alla partita, sin dal sentitissimo derby con Basket Femminile Biellese, in programma a Biella domenica prossima alle 18,00.

9a giornata di andata – domenica 1.12.2019 a Nole (TO)

Basket Nole – Pallacanestro Femminile Vercelli 52-47

(parziali 10-8; 23-18; 31-29).

Tabellino PFV: Bassani 5; Acciarino 9; Coralluzzo 2; Scarrone 15; De Ciccio; Pollastro n.e.; Rey 2; Sarrocco 2; Leone S. 1; Ronca 11; Perucca. – Allenatore Wannes Pomelari; assistente: Andrea Congionti.