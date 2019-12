Jose Saggia entra in Fratelli d'Italia

Jose Saggia, notissimo imprenditore e consigliere comunale, lascia Forza Italia per aderire a Fratelli d'Italia. L'annuncio nel pomeriggio di lunedì, nel corso della conferenza stampa dell'assessore regionale Elena Chiorino.

"Mi fa piacere poter continuare la mia esperienza politica con questa formazione giovane - dice Saggia - con la quale condivido i miei ideali".

Saggia, più volte consigliere comunale nelle diverse amministrazioni Corsaro ha salutato Forza Italia "che resta un compagno di viaggio nell'esperienza dell'amministrazione comunale". E, facendo riferimento ai temi economici che Chiorino ha trattato nel corso del suo incontro, aggiunge: "Personalmente mi ritengo il prodotto dei valori di cui abbiamo parlato finora. La famiglia e la Patria, intesa come comunanza di ideali nei quali ci si riconosce, per me sono tutto e dunque continuerò a viverli con i Fratelli d'Italia".

In Consiglio comunale, dunque, il gruppo di FdI torna a essere costituito da tre consiglieri, oltre che dall'assessore Emanuele Pozzolo.