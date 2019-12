"Infilzato" dal guard rail: camion distrutto, conducente in salvo

Terribile spavento, ma per fortuna nessun danno per un operaio 38enne di Biella che, nel tentativo di recuperare il navigatore caduto a terra, si è distratto ed è finito con il camioncino contro il guardrail mentre percorreva la superstrada in direzione Cossato.

La sbarra ha tranciato la carrozzeria del mezzo, penetrando fino quasi all'interno dell'abitacolo. Insieme agli operatori sanitari, intervenuti per precauzione, c'erano i carabinieri della stazione di Vigliano che si sono occupati di rilievi e viabilità. Per l'uomo, nessun danno, mentre il mezzo è distrutto.

L'incidente, avvenuto intorno alle 9,30 di lunedì tra i comuni di Valdengo e Vigliano è molto simile a quello avvenuto il 12 giugno scorso ad un furgone.