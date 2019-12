Abbandona gli ingombranti, il vicino lo vede e pubblica tutto su Facebook

Regalo di compleanno indimendicabile per un uomo che a Frazione Orlongo di Borgosesia è stato colto ad abbandonare rifiuti ingombranti nei pressi dei cassonetti dove i frazionisti conferiscono la spazzatura.

A segnalare l'accaduto un altro frazionista che ha pubblicato su Facebook un’immagine che ha subito allertato la Polizia Municipale di Borgosesia. Sul posto si è recato un ispettore ambientale, il quale si è trovato davanti un vero e proprio scempio: nei pressi dei cassonetti c’erano mobili e altri rifiuti gettati alla rinfusa, senza alcun rispetto per le regole che in casi come questo sono molto semplici.

«Chi deve sgomberare casa, come pare sia accaduto a questo signore – spiega Dario Pavanello, direttore della Seso - deve semplicemente chiamare la SESO allo 0163.23490 e prenotare il ritiro ingombranti, che ha un costo base di 15 euro. Chi avesse quantità considerevoli di materiale da smaltire, può arrivare a spendere massimo 30 euro. In alternativa – aggiunge Pavanello - si possono conferire i rifiuti con mezzi propri presso il centro di raccolta indicato da Seso, in questo caso gratuitamente o, in caso di grandi quantità di rifiuti conferiti, con i costi previsti da un’apposita tabella».

Il signor D.G., invece ha deciso di lasciare tutto il materiale vicino ai cassonetti, ma è stato visto da un suo vicino di casa che ha pubblicato il fattaccio sui social: «Chi assiste a simili comportamenti deve chiamare la Polizia Municipale, non scriverlo su Facebook – commenta il sindaco, Paolo Tiramani – comunque in questo caso l’attenzione dei nostri agenti ha fatto sì che la denuncia, seppure anomala, abbia condotto a colui che ha abbandonato i rifiuti: un comportamento incivile, che sarà sanzionato come previsto dal Regolamento di Polizia Municipale – aggiunge Tiramani – l’uomo dovrà pagare una multa salata: spero che questo serva da lezione a lui e a quanti come lui non hanno rispetto per le regole, per il territorio e per i loro concittadini».

L’uomo, che proprio oggi compie 53 anni, si è giustificato dicendo che non sapeva che fosse vietato collocare il materiale in quel modo e non sapeva dove altro buttarlo. Ora lo attende una multa da 200 euro. «Bene – conclude il sindaco – ora sicuramente lo sa, e come lui mi auguro che questo episodio serva a far comprendere a tutti che i rifiuti vanno gestiti nel rispetto delle regole, a tutela del nostro ambiente: i servizi ci sono, impariamo ad usarli!».