Frontale a Greggio: una persona in rianimazione

Frontale tra Greggio e Arborio sulla provinciale 594 che porta verso Gattinara, all'incirca all'altezza del distributore Repsol (poco dopo il casello autostradale).

Un uomo è rimasto gravemente ferito nello scontro tra due auto. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine è intervenuto il 118 che, vista la gravità delle lesioni, ha trasportato il ferito al Maggiore di Novara con l'elisoccorso.

E' stato ricoverato in codice rosso e attualmente si trova in rianimazione. Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente.

(seguono aggiornamenti)