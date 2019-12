Troppo forti le avversarie

Battesimo del fuoco per le giovanissime Under 13 della PFV, delle classi 2007/2008, “adottate” dalla Fondazione Candido Cannavò di Milano, alla loro prima esperienza in un campionato F.I.P., che hanno affrontato la forte compagine di Castelnuovo Scrivia (società di A2) perdendo per 30-91, punteggio che denota la palese differenza di valori vista in campo.

La gara era inserita nella prima fase della Coppa Piemonte, competizione articolata in quattro gironi di qualificazione con sole gare d’andata, le cui prime classificate si disputeranno le finali regionali, mentre tutte, da gennaio, daranno vita al campionato vero e proprio, composto in gironi che tengano conto dei valori tecnici emersi nella prima fase, per evitare troppi squilibri.

Opposte ad una formazione tra le più attrezzate in regione, le ragazze di Adriana Coralluzzo, superata la grande emozione dell’esordio hanno, comunque, dovuto fare i conti con la superiorità tecnica delle avversarie e sono praticamente crollate già nel primo periodo chiuso 7-31.

Nel secondo quarto c’è stato un po’ più di equilibrio in campo ed il punteggio non è aumentato in progressione geometrica, come ci si poteva attendere visto l’andamento del match, ma si attestava sul 15-49. Equilibrato il terzo periodo (21-59) ma poi le ospiti dilagavano senza più argini sino al termine.

Nonostante i tanti punti subiti, a fine partita l’Istruttrice Coralluzzo si è detta soddisfatta dell’impegno profuso in fase difensiva dalla sua squadra, ove ha rilevato progressi sulla strada intrapresa durante gli allenamenti, pur rendendosi conto che c’è molto da lavorare per migliorare il rendimento in campo, soprattutto in attacco.

Pallacanestro Femminile Vercelli “Fondazione Candido Cannavò” 30

B.C. Castelnuovo Scrivia 91

(parziali: 7-31; 15-49; 21-59)

Tabellino PFV: Adylosa; Giuliani 4; Prinetti 11; Roggero 3; Rulli 2; Dikrane 2; Nakhli 2; Dipace; Maltese A.2; Maltese S.2; Nicosia; Torazzo 2. Istr.: Adriana Coralluzzo