Mokaor più forte anche dei disagi

La Mokaor da Asti porta a casa una vittoria da tre punti.

Con la squadra al completo, le bicciolane soffrono solo nel primo set, per poi meritare la vittoria per 3-0.

All’inizio dell’incontro la Mokaor schiera Borrini in regia, Leotta opposta, Mossetti e Zambotti ali, Bertinazzi e Bertolone centri con Paggi Libero.

La frazione vede le bianconere che pur sempre in vantaggio, a causa dei troppi errori commessi, permettono alle padrone di casa di essere sempre in partita, tanto da rischiare un po’ troppo, per poi conquistare sul filo di lana il set per 25/23.

Anche nel secondo periodo la Mokaor è sempre avanti, ma stavolta non permette ad Asti di avvicinarsi, riuscendo a vincere la frazione per 25/20.

Nel terzo set Mossetti e compagne non hanno più problemi vincendo il periodo per 25/16 e la gara per 3-0.

La vittoria di sabato è importantissima, perché la Mokaor ha avuto una settimana un po’ travagliata: sabato non è scesa in campo per le problematiche legate al maltempo che ha costretto Novi a non giocare a Vercelli.

Martedì la squadra non ha potuto allenarsi per un black-out totale alla palestra Bertinetti. E’ da tre settimane che le atlete delle squadre si allenano senza avere a disposizione il riscaldamento nell’impianto.

Con queste problematiche alle atlete della Mokaor occorre fare i complimenti a prescindere dal risultato che comunque è stato nettamente positivo.

Il prossimo incontro per la Mokaor è previsto venerdì 6 dicembre a Casale Monferrato alle 21, contro la capolista Evo Volley.

Una gara nella quale la Mokaor darà certamente battaglia.

PLAY ASTI CHIERI 76 - CAFFE’ MOKAOR VERCELLI 0-3 (23/25 20/25 16/25)

Bertolone(8), Borrini (7), Patrucco, Mossetti(9), Leotta(11), Palestrino, Paggi (L1), Breda (L2), Zambotti(5), Bertinazzi(8), Prinetti.

Allenatori Gherardi-Vigliani.