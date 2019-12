La rimonta non riesce

La PFV Under 18 – Carmen Fiori – torna a testa bassa da Aosta nella quinta ed ultima giornata di andata del nel girone A di qualificazione, dove ha perso con l’Etelia Basket per 57-38.

Le vercellesi hanno dovuto ancora fare a meno di due elementi cardine come Ansu e Sarrocco, la prima in attesa del completamento di accertamenti clinici, sinora assolti con esiti totalmente positivi, e la seconda acciaccata ad una caviglia e fermata precauzionalmente in vista dell’incontro di serie C del giorno successivo, dove pure vi erano altre giocatrici out.

Con queste premesse le ragazze di Anastasio hanno avuto un pessimo approccio alla gara, andando subito sotto perentoriamente (11-1 dopo 5’31”) così che a fine primo quarto perdevano 5-19 e la gara sembrava già risolta..

Ma quello non poteva essere il rendimento della PFV “Carmen Fiori “, soprattutto al cospetto di una squadra del tutto alla sua portata, e Lobascio & C. se ne ricordavano, ricucendo il distacco a -5 già al 27’ e andando al riposo ancora pienamente in partita sul 28-23.

Nella prima parte del terzo periodo, poi, le vercellesi quasi agganciavano le padrone di casa, arrivando sul 30-28: sembrava l’inizio della rimonta decisiva, ma non era così, forse per lo sforzo profuso nel recupero. Infatti, subito dopo, in casa PFV si “spegneva la luce “ e, con dieci punti realizzati nei 15’ finali, e ben 27 subiti, la squadra doveva cedere le armi alle aostane, senza più riuscire a reagire efficacemente.

Tutto sommato una prova piuttosto deludente quella fornita dalle ragazze della Under 18, al di là delle pesanti assenze denunciate. Di positivo, a parziale consolazione, sono state da rilevare alcune buone prestazioni di coloro che dovranno costituire la formazione del prossimo anno.

Etelia Basket Aosta - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori”– 57-38

(parziali: 19-5; 28-23; 45-32 )

Tabellino PFV: Leone Sara 1; Dondi 3; Leone Giulia; Liberali 1; Momo 12; Lobascio 13: Iorio 3; Ifa Uwaidae 3; Porcelli 2; Valentino - All.re Gianfranco Anastasio.