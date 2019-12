Un letto, due attori, sei personaggi

Sul palco, un letto, due attori e sei personaggi. Tre storie diverse tra loro ma tutte unite inconsapevolmente da un sottile filo, lo stesso che, probabilmente, ci accomuna tutti. Questa è l’anima di “Qui”, un Corto Teatrale prodotto da Golden Show - Compagnia Effetto Pullman, in collaborazione con l’Officina Teatrale degli Anacoleti e Spazio Parnaso. Lo spettacolo, fuori abbonamento, va in scena venerdì alle 21 all'Officina di corso De Gregori.

Due sconosciuti che hanno passato la notte insieme, una madre che aspetta il figlio e una coppia ormai alla fine. Ciascuno sta solo, in una stanza, a fare i conti con qualcuno che di questa solitudine vuol farne parte. Tre quadri, due persone e uno spaccato di vita condivisa, chiusa in una stanza dove le parole hanno il peso di un abbraccio mancato, un bacio dimenticato, l’attesa di un figlio. “Qui” è un luogo fisico e astratto, un corpo nello spazio, la mente in un altro. É una definizione vaga: questo “Qui” può essere ovunque, così come le storie dei personaggi sul palco – seduti sullo stesso letto, ma vicini o lontani non è dato sapere. Le storie che prendono vita in questo spettacolo non sono vicende straordinarie e i protagonisti non sono eroi, ma persone che si incontrano ogni giorno su un autobus, a lavoro, al supermercato - sono gli altri e, al contempo, siamo noi: ritratti in una stanza alla ricerca di risposte che forse non arriveranno, sopraffatti da domande che la vita ci pone improvvisamente, in un momento in cui pensavamo di sapere tutto, e in cui ci rendiamo conto di non sapere niente.

“Qui” diventa un labirinto in cui ci si perde. Si soffre tutti, si ama tutti, si è tutti abbastanza soli. “Che ci faccio io qui?” è la domanda che tutti, prima o poi, si chiedono – arrivati ad un punto della propria vita dove riconoscersi diventa un’impresa insostenibile, dove anche le cose più banali della quotidianità diventano estranee e smuovono l’animo assopito e nascosto di ognuno di noi.

Alla regia, la giovane Elvira Scorza, qui anche sceneggiatrice e attrice, diplomata alla Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino sotto la direzione di Valter Malosti, e con lei, sul palco, l’attore Jozef Gjura, ex allievo dell’Officina Teatrale Anacoleti e diplomato a sua volta alla Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, che torna nella sua “prima casa” con uno spettacolo che ha già ricevuto parecchi riconoscimenti ed è stato premiato al Festival Inventaria 2019 come Vincitore della sezione Corti Teatrali per “la drammaturgia fresca e promettente, la regia organica al testo, per l’umorismo tanto denso quanto diretto”.

“Qui” è uno spettacolo che affronta con delicatezza e freschezza il mistero di questa vita che ci accomuna indistintamente, in ogni luogo e tempo, e che nella sua sfuggevolezza ci fa sentire in qualche modo meno soli.

Il biglietto unico è in vendita a 10 euro. Prenotazione consigliata al 335.5750907 www.anacoleti.org spettacoli@anacoleti.org www.facebook.com/anacoleti.teatro