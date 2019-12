Pasticci difensivi, Rosso segna il gol-speranza

Carrarese-Pro Vercelli 2-1

Troppo forti gli avanti della Carrarese, troppi gli errori della difesa: si va al riposo con il risultato di 2 a 1 per la Carrarese, ma il passivo poteva essere più pesante. La Pro segna un gol-speranza con Rosso nell’unica occasione offensiva.

Marcatori: Cardoselli (C) al 7’; Valente (C) al 22’; Rosso (PVc) al 28’.

Ammoniti: Foresta della Carrarese; Masi della Pro Vercelli.

Arbitro: De Tommaso di Rimini

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Tedeschi, Murolo, Mignanelli; Foresta, Damiani; Valente, Cardoselli, Calderini; Infantino.

A disposizione: Pulidori, Conson, Agyei, Maccarone, Tavano, Pasciuti, Badan, Rizzo, Mezzoni, Manneh, Fortunati. All. Baldini.

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata; Varas, Schiavon, Mal; Azzi, Comi, Rosso.

A disposizione: Saro, Foglia, Erradi, Cecconi, Bani, Della Morte, Russo, Pisanello, Romairone, Iezzi, Carosso, Merio. All. Gilardino.

Primo tempo

La prima impressione è positiva: la Pro Vercelli pressa a tutto campo.

Indecisione di Auriletto, palla a Cardoselli che entra in area, Auriletto pensa per un attimo di strattonarlo, ma intanto Cardoselli ha infilato la porta di Moschin, Carrarese in vantaggio dopo 7 minuti.

Reazione Pro con Azzi, entra in area ma scarica un tiro su un avversario.

Il buon giropalla della Carrarese costringe i bianchi a una corsa estenuante.

Dopo un palo di Infantino (che brucia Mal e Masi), con deviazione di Moschin, su traversone di Vignanelli la Carrarese raddopia con un tocco di Valente, a due metri dalla porta: Carrarese 2 Pro Vercelli 0. È il 22’.

Netta supremazia dei toscani, Pro Vercelli in bambola.

Pasticcio a centrocampo della Carrarese, ne approfitta Simone Rosso che entra in area e fredda il portiere toscano: Carrarese 2 Pro Vercelli 1. È il28’.

Quarto gol stagionale per Simone Rosso.

Ammonito Masi per fallo su Infantino.

Bella ripartenza della Pro, con palla a Comi che crossa, ma l’inzuccata di Varas non fa male.

Gol annullato alla Carrarese al 34’: la rete di Infantino, che anticipa Masi, è viziata da un cross con palla uscita dalla linea di porta.

Carrarese vicina al terzo gol: Cardoselli scarica un gran sinistro, ma Moschin respinge di pugno.