Le pagelle della Pro vista a Carrara

MOSCHIN

Sempre sicuro. Incolpevole sui tre gol subiti: 6,5

FRANCHINO

Fatica in fase difensiva, ma se la cava col mestiere. Macina chilometri sulla fascia destra con cross non sempre precisi: 5,5

MASI

Parte bene, poi patisce Infantino e poi l'espulsione, ma forse non poteva far altro: 5,5

AURILETTO

Parte malissimo, il primo tempo, insomma, è da dimenticare. Si riprende nella ripresa: 4,5

QUAGLIATA

Niente male in fase offensva, leggero in quella difensiva (come tante altre volte): 5

SCHIAVON

Assente nel primo tempo, giganteggia nella ripresa. Il gol di Comi è merito della sua caparbietà: 7

MAL

A corrente alternata, perché è una testa matta, ma con la palla al piede ci sa fare: 6

VARAS

Uno dei migliori, un punto fermo di questa Pro: 6,5

AZZI

Nessuna azione dirompente, la solita corsa generosa. Troppo poco: 5

COMI

E siamo a sei. Fortuna che c'è, insomma: 7

ROSSO

Ottima partita, peccato il calo nella ripresa: 6,5

DELLA MORTE: 6

CAROSSO: 6,5

CECCONI: 5

BANI: n.g.

GILARDINO

La squadra era messa bene in campo. Come altre volte ha saputo suonare la carica tra un tempo e l'altro. La sconfitta di oggi ci sta: 6,5