Avanti tutta: Engas si impone anche a Seregno

41Engas Hockey Vercelli si impone anche a Seregno per 0-3, staccando ufficialmente il pass per la prossima fase di Coppa Italia di serie B, vincendo una partita molto intensa dal primo all’ultimo minuto con doppietta di Enea Monteforte e gol del capitano Amleto Francazio.

Primo tempo: inizio equilibrato fra i due fronti con Seregno che fa valere il fattore campo con un buon posso palla. Le occasioni per Hockey Vercelli non mancano, con Brusa prima e Motaran nel giro di un minuto; poi un bel contropiede non viene realizzato dopo poco da Monteforte intorno al 14’. Vercelli preme con più costanza nella seconda parte della prima frazione, ma il Seregno si dimostra squadra tosta, rapida e tecnica: ne consegue un match sempre sospeso sul filo dello 0-0, combattuto, seppur pulito e avvincente da seguire. Entra Orso al posto di Brusa e la sua presenza in manovra produce subito l’azione che porta al vantaggio vercellese con Monteforte che insacca tagliando profondamente da sinistra davanti al portiere. Seguono un palo ancora di Monteforte e un bel riflesso di Lo Priore su Alberio. Pochi secondi dopo, il Seregno fallisce il pari con Giordano e ancora non segna dopo una carambola in cui la pallina si muove sulla linea della porta vercellese. Si va, così, a riposo sullo 0-1 per gli ospiti.

Secondo tempo: la ripresa si apre con il raddoppio di Vercelli ad opera del capitano Francazio che conclude sotto porta una bella azione di Monteforte. Al 20’ contropiede fulmineo e rovente di Alberto a cui si ben oppone Lo Priore. Engas fallisce di niente la terza marcatura con una combinazione Monteforte-Orso. Pochi istanti a seguire, Brusa rileva proprio Monteforte. La partita prosegue viva, vibrante con capovolgimenti di fronte continui, figli di contropiede. Al 14’ Lo Priore si oppone bene al bravo Alberio. Al 10’ sempre Alberio viene sanzionato col blu e Monteforte fallisce il tiro diretto che ne deriva. Il pistolero,però, non sbaglia su rigore al 10’, siamo così 0-3. Un altro penalty per gli ospiti a 6 minuti dal termine, ma Monteforte non si ripete. Tabellino: Formazioni: Hockey Seregno 2012: Giordano, alberi, Tremolada, Santochirico, portiere Ferronato.

Engas Hockey Vercelli: Francazio, Brusa, motaran, Momnteforte, Lo Priore fra i pali. Arbitro: Ivan D’Asio. Reti: 7’21 Monteforte 0-1 (HV); 23’25 Francazio (HV) 0-2; 10’10 Monteforte (HV), R 0-3