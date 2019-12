Si accendono le luci sul Natale vercellese

Si accendono le luci sul Natale a Vercelli.

Partono sabato 30 novembre gli eventi di animazione che accompagneranno i vercellesi verso il periodo natalizio. Alle 17 verranno accesi gli addobbi allestiti in piazza Cavour da Asm Iren, mentre domenica 1 dicembre dalle 17 ci sarà l'accensione dell'albero di Natale allestito all'Isola, sul piazzale del Palahockey: in programma canti, panettone e the caldo pert un appuntamento ideato in collaborazione con il comitato l’Isola di Vercelli. Intanto sono via di accensione anche le luci nelle strade del centro città: sono 602, contro le 270 dell’anno scorso, le attività che si sono tassate per consentire il posizionamento delle luminarie. Il Comune di Vercelli, in collaborazione con Ascom, Atena, Iren, Fondazione Cassa di Risparmio e Asm Vercelli ha presentato nei giorni scorsi il ricco calendario di iniziative che riempiranno le giornate dei vercellesi fino al 6 gennaio, giorno della Befana. Concerti, recite, sfilate, mercatini, luci, band con musica dal vivo affolleranno le vie del centro e dei rioni vercellesi per accompagnare i vercellesi e invogliarli a fare in città gli acquisti di Natale.

In casa Ascom, e naturalmente anche in Comune, c'è grande soddisfazione per l'alto numero di adesioni al progetto luci e per la possibilità, forse per la prima volta dopo tanti anni, di illuminare anche i rioni più periferici della città. "Siamo partiti con molto anticipo ottenendo una risposta eccezionale", commenta soddisfatto l'assessore Mimmo Sabatino, nella duplice veste di amministratore e referente di Ascom per le luci. Da settimane i tecnici stanno posizionando luci e addobbi che accompagneranno i vercellesi verso Natale.

Intanto, in piazza Paietta è già pronta la pista di pattinaggio su ghiaccio, altra immancabile protagonista dei Natali vercellesi e, per tutti i fine settimana, sono previsti mercatini tematici e mercati nataliz straordinari curati da Confesercenti in piazza Cavour.

Tra le molte iniziative (ne parleremo di settimana in settimana) merita una citazione speciale il progetto di rigenerazione urbana che avrà come protagonista via Galileo Ferraris le cui vetrine verranno accese per ospitare le installazioni realizzate dagli artisti del Mau (il Museo di arte urbana) di Torino e dagli ex allievi del liceo Artistico di Vercelli, a partire dal week end del 7 dicembre.

In questo fine settimana, oltre all'accensione delle luci, sono previsti (domenica ) concerti itineranti delle band dei Babbi Natale.