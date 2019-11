Trasporto illegale di un escavatore: maxi multa e ritiro della patente

Trasportava un escavatore su un carro attrezzi non idoneo per tale tipo di trasporti e, per di più non rispettava le norme del Codice della Strada in materia di cronotachigrafo.

Multa da quasi 5mila euro, e sospensione della patente, per il proprietario di una ditta di autotrasporti con sede in Valsessera, fermato, nei giorni scorsi, dalla Polizia Stradale. Il controllo, infatti ha evidenziato che il trasporto era svolto in modo illegale, infrazione che è costata all'imprenditore una multa da 4.130 euro, mentre le violazioni alle norme sul cronotachigrafo hanno comportato una ulteriore sanzione di 868 euro.