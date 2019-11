La terza Commissione in visita alla Casa di Riposo

Visita alla Casa di Riposo, nel pomeriggio di giovedì, da parte della III commissione consiliare, impegnata anche sul tema dell'assistenza e dei rapporti con l'Asl e strutture di ricovero, ha visitato la casa di riposo di Vercelli. All'incontro erano presenti il presidente Giovanni Fortuna, l’assessore Ombretta Olivetti e i consiglieri Tullia Babudro, Martina Locca, Roberto Scheda, Michelangelo Catricalà e Renata Torazzo.

"Il sopralluogo - si legge in una nota - ha avuto come focus la possibilità di incremento e miglioramento dei servizi offerti dalla struttura per favorire il più possibile una buona permanenza dei nostri anziani. Questo è stato il primo di diversi incontri voluti all’unanimità dai consiglieri commissari, in quanto si ritiene che la presenza tra la gente e le realtà cittadine debbano essere un cardine soprattutto quando si tratta il sociale".

Aggiungono in consiglieri leghisti: “Lontani dalle pure teorie, vogliamo vivere le situazioni che interessano i nostri concittadini al fine di intervenire, ove possibile, con migliorie e supporti; in continuità con quanto già portato avanti dai nostri assessori, le problematicità e le esigenze verranno ascoltate e accolte. Vogliamo un filo diretto con i vercellesi e siamo qui a rinforzarlo con le capacità e i compiti che ci competono".