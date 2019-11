Il Kiwanis al fianco del bambini

Il Kiwanis Club Vercelli ha celebrato la XXX Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza alla scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Ferraris di Vercelli. Alla presenza del Luogotenente della divisione 18 Domenico La Mantia, dei rappresentanti delle Istituzioni e delle principali associazioni cittadine, del rappresentante dell’Arcidiocesi di Vercelli e del Garante per i diritti dell’Infanzia del Comune di Vercelli, i ragazzi della Ferraris, in “abito” kiwaniano (grazie alle magliette donate dal club per l’occasione) e sotto la guida del dirigente scolastico, Vincenzo Guarino, e delle insegnanti, hanno scelto e letto alcuni articoli della Convenzione che trent’anni fa venne approvata alle Nazioni Unite per ricordare che tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti. A corredo dell’iniziativa cui hanno partecipato più di 60 studenti, la proiezione di alcune testimonianze video preparate e distribuite dal Distretto Italia – San Marino di Kiwanis International. Con questa cerimonia, sobria ma emozionante tutto il Kiwanis Club di Vercelli ha voluto ribadire il suo impegno a favore dei bambini e come ha chiosato il presidente Luca Brusotto “il loro diritto ad essere felici, perché per i bambini la felicità è un diritto”.