Minibasket: il week end dei Bugs - LE FOTO

Nella piovosa giornata di sabato 23 novembre, prima trasferta per gli aquilotti Bugs nati 2010 di coach Mauro Bordi, in trasferta a Borgosesia contro i locali pari età. È stata una partita avvincente che ha visto i Bugs prevalere soltanto dopo il computo finale dei punti realizzati poiché i 6 tempi regolamentari si sono chiusi con 2 tempi a testa, 2 persi e due pareggiati. Esordio assoluto per 4 giocatori, Alfa, Bassini, Midane e Tribuzio (per lui anche un importante canestro che ci ha permesso di agganciare i valsesiani) ben aiutati dai veterani Haxhiasi, Ferraris, Perotti, Rotoli, Spinelli e Bonetti. Tanto entusiasmo per i nostri aquilotti in attesa della seconda giornata del Torneo, ma anche la consapevolezza di dover “lavorare “ ancora molto per aumentare il livello delle prestazioni.

Giocano nel pomeriggio anche gli Aquilotti nati 2009 contro Lucciola Novara, perdendo di un soffio il match con il punteggio di 13-11. Ecco i giocatori schierati da Mattea: Cicero, Larizzate, Canella, Gjoni, Garbiero, Ferrara, Giunta, Ravera, Stacchini, Alfieri, Shyquiriu, Kerker.

Ancor polveri bagnate per gli Esordienti nel trofeo competitivo, che questa volta avevano davanti la quanto mai ostica formazione di Casale Monferrato. Desiderosi di riscattarsi dalla recente prestazione con Novara, i ragazzi di Colombi approcciano bene la gara, come spesso succede in realtà. Punteggio basso ma numerosi tentativi di tiro e buona difesa per i vercellesi. Alla lunga la maggior qualità e agonismo dei casalesi porta la partita su binari differenti, i bianco-rossi giocano alla pari solo la terza frazione, con belle ripartenze in contropiede, anche se il divario accumulato nel secondo periodo e poi nel quarto vede allargarsi la differenza canestri. Il punteggio finale recita 73-28 per i casalesi, dovrebbero arrivare ora turni meno ostici per i giovani Bugs. Ecco i convocati nella gara contro Olympia Casale: Buquicchio, Fassone, Montobbio, Rey, Volpe Ghezzi, Finezzi, Lo Iacono, Rinarelli, Stea, Conversi, Inglese e Bivi.

Lo stesso gruppo esordienti è stato protagonista di un bel torneo a Trivero domenica 24, torneo dedicato al gruppo Avis della sezione locale. I ragazzi di Lobascio e Colombi hanno giocato tre ottime gare, contro i pari età di Verrone, Trivero e Cossato, aggiudicandosi tutti gli incontri, in un clima sereno e gioioso come solo le giornate passate in palestra e lontano da casa sanno offrire. A referto tutti i ragazzi schierati, che conquistano il sorriso per quella vittoria che mancava da qualche giornata. Buone le giocate in attacco, buone le ripartenze dalla difesa all’attacco, e buona la partecipazione corale di tutti gli atleti. Ecco i Bugs saliti sul gradino più alto del podio: Montobbio, Rey, Volpe Ghezzi, Stea, Rinarelli, Pastore, Mattea, Lo Iacono, Zouari, Cerruti, Callegari e Trano.