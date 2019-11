Principio di incendio in via Zamenhof dove, poco dopo le ore 12,50, una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta al civico 2A per un principio d'incendio sviluppatosi all'esterno della abitazione e che ha coinvolto materiale vario lasciato in deposito sotto una tettoia. L'intervento è valso allo spegnimento delle fiamme ed alla successiva messa in sicurezza del sito. Non si registrano feriti.