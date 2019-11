Facebook e Instagram, utenti nel panico: problemi in Italia e in tutto il mondo

Problemi di funzionamento su Facebook e Instagram. Migliaia di utenti italiani ed esteri stanno riscontrando alcuni disagi sui propri profili social, come l'invio di messaggi privati o entrare semplicemente con il login personale. Le prime segnalazioni sono iniziate intorno alle 15 di oggi, giovedì 28 novembre e tuttora sono in corso le operazioni per il pieno ripristino delle piattaforme online.