Seconda vittoria stagione per le under 14 della PFV

CAMPIONATO UNDER 14

Girone di qualificazione - Girone A

TERZA GIORNATA DI ANDATA-Martedì 26 novembre 2019 – ad Asti – Palazzo dello Sport – Via Gerbi 2

Scuola Basket Asti - 33

Pallacanestro Femminile Vercelli “OMD – Fior di Loto” – 65

(parziali: 4-14; 17-31; 27-49)

Tabellino PFV: Dutto 7; Rizzato 4; Matteja 17; Fiore 7; Carrozza 6; Pintonello 6; Baro 2; Giorgi 1; Castelli 7; Bariselli 2; Prinetti 5; Roggero 7. All.re Fabrizio Castelli.

Seconda bella vittoria stagionale per la Under 14 della PFV ( targata OMD – Centro Estetico Fior di Loto) che batte fuori casa la Scuola Basket Asti per 33-65. Le ragazze di Castelli hanno disputato una buona gara, entrando in campo con la giusta concentrazione sin dalle prime battute, in cui riuscivano ad imporre il proprio gioco alle avversarie, ed acquisivano presto un buon vantaggio che al termine della prima frazione era di dieci punti (4-14). Grazie anche a numerosi contropiedi messi a segno le ospiti incrementavano il vantaggio anche nel secondo periodo chiuso 17-31. Alla ripresa del gioco, dopo l’intervallo, il ritmo non calava e le vercellesi allungavano ancora a fine terzo tempo (27-49), per controllare poi agevolmente risultato e partita sino al finale di 33-65.

Questa volta la squadra è riuscita a migliorare la propria percentuale di realizzazione e, particolare importante, tutte le atlete scese in campo hanno realizzato punti, trascinate da Matteja (17 p.ti). Da segnalare l’esordio assoluto in campionati FIP delle classe 2007 Prinetti e Roggero, che militano nella formazione Under 13 della società vercellese.