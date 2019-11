"Vercelli si Slega": prima manifestazione per le Sardine vercellesi

Il debutto si è avuto con la creazione del gruppo su Facebook che, di giorno in giorno, cresce.

Ora il gruppo vercellese del movimento si prepara alla prima uscita pubblica, una manifestazione in programma sabato 7 dicembre alle 18 in via Veneto.

"L'evento ufficiale sarà a inserito nel calendario nazionale e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare" precisano dal gruppo chiuso che, nel frattempo, è arrivato a 627 adesioni. L'auspicio degli organizzatori è anche anche a Vercelli il movimento possa avere la stessa adesione che si è registrata nelle altre città in cui il movimento è sceso in piazza.

Per il debutto, gli organizzatori hanno scelto un luogo simbolo: scartata per motivi di sicurezza e logistica Piazza dei Pesci, che sarebbe stata particolarmente "in tema" con il nome del movimento, si è optato per via Veneto dove a maggio si era tenuto il comizio dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini e dove, già all'epoca, era stata organizzata una manifestazione di protesta.

"Dimostriamo che anche Vercelli insieme ai suoi cittadini intende Slegarsi! Dimostriamo che noi non vogliamo restare indifferenti, che noi la pensiamo molto diversamente. Vogliamo riempire quel pezzo di strada più di quanto fecero i suoi sostenitori all'epoca", è l'invito degli organizzatori.