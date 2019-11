Possibili disagi all'accettazione del laboratorio dell'ospedale

L'Asl rende noto che, da lunedì 2 dicembre a venerdì 6 dicembre, potranno verificarsi alcuni ritardi rispetto al consueto tempo di attesa per gli utenti che si recano agli sportelli di accettazione del Laboratorio dell’ospedale di Borgosesia.

"Il problema - si legge in una nota dell'Asl - è legato a un’attività programmata necessaria per l’installazione di un nuovo applicativo. Ci scusiamo fin d’ora con i cittadini se in queste giornate potranno verificarsi attese più lunghe, ma la funzionalità del nuovo sistema può essere testata solo con la normale attività quotidiana. Questo software va a sostituire l’attuale sistema presente ed è un cambiamento necessario per adeguarsi alle norme legate al consenso per la pubblicazione dei referti sul fascicolo sanitario elettronico. Tale programma, inoltre, è strutturato per semplificare le richieste di ritiro on line senza dover ogni volta compilare e firmare moduli cartacei".

Nel mese di gennaio l’applicativo sarà esteso anche alle altre sedi aziendali.