Sono decine gli interventi che le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo hanno portato a termine, in questi giorni di maltempo, per gli allagamenti di stabili e cantine.

Uno dei più recenti interventi è in corso dalle 14 di mercoledì, in via Cesare Battisti a Varallo. Una squadra del distaccamento locale è al lavoro per il prosciugamento di alcuni seminterrati allagati dalla pioggia.