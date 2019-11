Asigliano, un anno orribile: prima la grandine ora la pioggia. Perso il 40% del raccolto

"Dopo le piogge di questi giorni, ad Asigliano abbiamo aziende che rischiano di chiudere. Oltre il 40% del raccolto è praticamente compromesso e nessuna assicurazione può aiutare gli agricoltori. Con il vicesindaco Lillo Bongiovanni stiamo perfezionando la dichiarazione che possa giustificare la richiesta di stato di calamità". A tracciare un quadro drammatico della situazione del paese è un intervento, affidato ai social, da Carolina Ferraris, sindaco del paese. Dopo un fine settimane difficile a causa delle forti piogge che avevano fatto salire in modo preoccupante il livello dei canali che attraversano l'abitato e che avevano del tutto sommerso le risaie, mercoledì arriva un'altra giornata di maltempo a complicare le cose.

Asigliano e gli asiglianesi non scorderanno facilmente questo 2019: a luglio ci fu una grandinata devastante che causò danni a moltissime abitazioni private e aziende; ora le piogge che hanno compromesso una parte rilevante del raccolto (non tutto il riso era stato tagliato, proprio a causa del maltempo). E, in mezzo, l'attesa di fondi, finora mai arrivati, per aiutare i privati a risollevarsi.

"Dichiariamo ufficialmente che chiederemo lo stato di calamità per eccesso di pioggia alla Regione Piemonte - è il commento del sindaco, Carolina Ferraris -. Noi non lasceremo nulla di intentato per la tutela la nostra gente".

Una richiesta condivisa anche da Confagricoltura Piemonte che segnala zone allagate, in particolare nei comuni di Caresana, Asigliano, Motta de’ Conti, dove i terreni dovranno essere ripristinati e livellati e allagamenti anche nelle risaie, dove sono previste difficoltà a effettuare le semine per i sovesci.

Frane e smottamenti sono segnalati in Valsesia e nel Biellese.