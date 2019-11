Buche nelle strade: Codacons all'attacco

La questione delle buche sull’asfalto del biellese e del vercellese sta diventando “virale”. Questo almeno secondo Codacons che mette a disposizione i suoi avvocati per chi intendesse far valere in sede le proprie ragioni.

"Enormi buche si registrano nell’innesto che da Biella, via Candelo, conduce al ponte di corso Lago Maggiore - si legge in una nota dell'associazione dei consumatori -. Sabato 23 novembre nel tardo pomeriggio, molteplici gomme sono state squarciate da una grossa buca in superstrada situata subito dopo l’uscita per Cossato, in direzione Masserano. Inoltre, dalla rotonda di San Giacomo di Masserano fino a Brusnengo si registrano grosse buche pericolose per gli automobilisti se non si presta la massima attenzione. Questi sono, ovviamente, solo alcuni esempi recenti dello stato pessimo in cui versano molte delle nostre strade, l'elenco, purtroppo, potrebbe continuare ancora a lungo e riguardare anche varie strade del vercellese".



Codacons interviene duramente contro la gestione delle strade. "Vorremmo sapere come sia possibile che possano succedere ancora queste cose - si legge in una nota - vogliamo avere risposte dalle Province interessate, in merito alla manutenzione delle strade e al tipo di asfalto utilizzato, oltre ai tempi di intervento per la riparazione delle buche stradali. Interverremo nelle opportune vie per accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti".



Tutti coloro che hanno subito danni dalle buche stradali, possono contattare il Codacons, al numero 3493056843 e all’e-mail codaconsbivc@gmail.com call center 8922007 al fine di avere consulenza e assistenza legale.