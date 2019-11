Finissage e concerto alla casa Viadeimercati

CASA D’ARTE VIADEIMERCATI ( Via G.B. Morosone 3) presenta S.P.A. Stoffe Polimeri Acciai

Collettiva con Filippo Biagioli, Alighiero Boetti, Cracking Art, pep Marchegiani, Omar Ronda, Marco Lodola, Renzo Nucara, Helidon Xhixha,Iilirjan Xhixha,

Finissage sabato 30 novembre ore 18 con il concerto di Kaori Matsui al pianoforte e Giampio Mastrangelo al flauto; musiche di Carl Reinecke, Claude Debussy, Alfredo Casella e Takashi Yoshimatsu. INGRESSO LIBERO

PROGRAMMA

C.Reinecke (1824-1910) Sonata Undine op.167 Allegro -Intermezzo -Andante tranquillo -Finale A. Casella(1883-1947) Barcarola et Scherzo T.Yoshimatsu (1953- ) Digital Bird Suite op.15 -Bird phobia -A Bird in the Twilight -A Bird in the Noon M.Mower (1958- ) Sonata Latino -Salsa Montunate -Bossa Merengova