Fermato con la droga in tasca

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno deferito un italiano per detenzione di stupefacenti. Al fine di contrastare il traffico di stupefacenti i carabinieri della Compagnia di Borgosesia hanno intensificato i controlli nei pressi dei locali pubblici frequentati da giovani. L’altra sera, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha proceduto all’identificazione di un giovane residente a Gattinara che appariva molto nervoso. Dal controllo in banca dati lo stesso annoverava precedenti per traffico di droga e, sospettando che potesse occultare dello stupefacente, veniva sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo in tasca alcuni involucri di cellophane contenenti complessivamente 5 grammi di marijuana (sequestrata). Il giovane è stato accompagnato in caserma ed al termine degli accertamenti è stato deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti alla Procura della Repubblica di Vercelli.