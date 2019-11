Caresanablot, un week end di festa per la comunità - fotogallery

Fine settimana di festa e appuntamenti, a Caresanablot. A fare da catalizzatore delle inziative è stata la parrocchia che ha promosso gli appuntamenti per la ricorrenza di Santa Cecilia.

Venerdì 22 novembre messa in onore della Santa, patrona dei musicisti e della parrocchia di Caresanablot, sabato concerto in chiesa con il maestro Enrico Cerfoglio e la soprano Ilaria Pugno e infine, domenica, festa degli anniversari di nozze: le coppie di ogni età hanno rinnovato le promesse nuziali nel corso della messa officiata dal parroco don Augusto Scavarda.

Infine, come in tutte le feste che uniscono le comunità, non sono mancati né il pranzo, curato dai volontari della Pro loco né il brindisi in oratorio.