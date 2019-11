Panettoni solidali: si rinnova la collaborazione tra Cri e Lidl

Si rinnova la collaborazione tra la Croce Rossa e Lidl Italia, azienda leader nel settore dalla grande distribuzione alimentare, che rinnovano la collaborazione a sostegno delle iniziative della Cri.

Per ogni panettone classico Deluxe venduto nei suoi 650 supermercati in tutta Italia, Lidl ne donerà uno a Croce Rossa Italiana che, a sua volta, lo venderà nelle piazze.

Il Panettone Solidale rappresenta l’occasione per riaffermare l’insostituibile ruolo delle migliaia di volontari della Croce Rossa, in campo tutti i giorni in favore di chiunque abbia bisogno di aiuto.

Anche il Comitato di Vercelli aderisce all'iniziativa e sarà presente sabato 30 novembre in piazza Cavour; domenica 1 dicembre in viale della Rimembranza; e poi ancora il 7, 8, 14 e 15 dicembre in piazza Cavour dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 per la distribuzione.

L’intero ricavato sarà destinato alle molteplici attività che il Comitato porta avanti quotidianamente a favore delle persone in stato di vulnerabilità.