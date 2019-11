Stalking e maltrattamenti all'ex moglie: chiesti tre anni per l'uomo poi accusato di tentato omicidio

Tre anni di reclusione. E' la pena richiesta dall'accusa nei confronti di Adam Bizon, l'uomo accusato di maltrattamenti e stalking nei confronti della moglie. Una vicenda iniziata nel lontano 2011 e poi proseguita – tra alti e bassi - in un crescendo fino allo scorso luglio, quando l'uomo venne arrestato con l'accusa di tentato omicidio per aver aspettato la moglie fuori da un supermercato con martello e coltello in auto. L'uomo, che all'epoca era gravato da una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla parte offesa, era finito e in carcere e da allora si trova recluso.

La vicenda che coinvolge Bizon era partita con la malattia e la successiva morte della madre e poi del fratello: l'uomo, travolto da una spirale di depressione e poi di dipendenza dall'alcol e dai farmaci, si era prima prima lasciato andare a piccoli atti di intolleranza nei confronti della moglie, poi a qualche spintone, poi a ingiurie sempre più pesanti, che avevano portato la donna ad ammalarsi, ridurre l'impegno lavorativo e ricorrere alle cure dello psicologo. Uno stato di prostrazione sempre più accentuato che, alla fine, ha portato la donna a chiedere la separazione. Da qui erano partiti gli atti persecutori: decine di messaggi e telefonate, ma anche pedinamenti che avevano spinto la donna a cambiare radicalmente la propria vita e avevano ulteriormente prostrato il suo già precario stato di salute.

Nel corso della requisitoria, il pubblico ministero Romolo De Matteo ha chiesto di non riconoscere attenuanti all'imputato, che, anche nel corso del processo, non ha mostrato di riconoscere il disvalore delle proprie azioni arrivando anche a scrivere più volte, dal carcere, per spingerla a ritirare la querela.

La difesa, sostenuto dall'avvocato Tommaso Ferrara, ha invece chiesto di distinguere “Il Bizon che c'era prima della malattia e dei lutti, l'uomo che si era costruito una vita rispettata nel nostro Paese senza macchiarsi di alcun reato” dall'uomo travolto dalla sofferenza per la malattia e la morte della madre lontana, rimasta in Polonia, alla quale era rimasto molto legato. “Bizon in quella circostanza si era sentito solo, incompreso dalla moglie che lo aveva lasciato solo di fronte al dolore per una perdita così straziante”. La richiesta di divorzio, secondo la difesa, avrebbe dato il colpo di grazia alla stabilità dell'uomo “che, tuttavia, non aveva un atteggiamento prevaricatore nei confronti della moglie. Lei gli teneva testa e lui, forse esagerava nelle richieste e nell'essere insistente per ricomporre il matrimonio. Secondo il legale e anche secondo il collega Fabio Merlo, Bizon andrebbe assolto per non aver commesso il fatto: "Le condotte specifiche contestate all'imputato non sono quelle che configurano i reati di stalking e maltrattamenti", è la conclusione delle difese.

Nel corso del processo i legalli hanno anche chiesto di concedere a Bizon i domiciliari da scontare in una comunità affrontando - come richiesto dal legale dell'ex moglie - un percorso di riabilitazione e recupero. La sentenza è attesa nel primo pomeriggio.