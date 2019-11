Paura alla stazione metro Monte Grappa: controsoffitto crolla sulle scale mobili (FOTO e VIDEO) Leggi

Un nastro isolante in cima alla scala mobile, uno alla base e un sospiro di sollievo. Avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche l’incidente avvenuto ieri sera, attorno alle ore 20, alla stazione Monte Grappa della metropolitana dove un controsoffitto è crollato sulla base della scala mobile.

Nonostante la grande paura, i pezzi di controsoffitto non hanno colpito nessuno, pertanto non ci sono feriti. Anche il servizio non ha subito ripercussioni ed è proseguito normalmente. Non è chiaro se a causare il crollo siano state le precipitazioni copiose del fine settimana. Di certo, oggi, la stazione Monte Grappa si presenta con una sola scala mobile funzionante, quella in discesa, e un’area limitata.

I detriti sono stati rimossi, mentre la polvere e qualche piccolo coccio è rimasto lì, a suscitare lo stupore dei passeggeri in transito. Avrebbe potuto essere una tragedia, per fortuna si è trattato solo di uno spaventoso crollo senza feriti.