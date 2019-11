Integratori alimentari: cosa sono e come utilizzarli al meglio

Ci sono diverse patologie che prevedono un approccio terapeutico articolato, che coniughi il trattamento farmacologico con una correzione delle abitudini alimentari. Spesso, in casi del genere, la dieta può essere supportata dall'assunzione di uno o più integratori alimentari, ossia quei prodotti in grado di fornire al paziente le sostanze (vitamine, Sali minerali o altro) che risultino carenti nell'organismo.

Cosa sono gli integratori alimentari

Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale del Ministero della Salute, gli integratori alimentari sono “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.

Gli integratori non sono quindi farmaci; essi possono comunque contenere sia vitamine che minerali, secondo le disposizioni previste “dal regolamento (CE) 1170/2009 del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE e il regolamento (CE) 1925/2006 per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunte agli alimenti, compresi gli integratori alimentari”.

Un nuovo integratore alimentare può essere immesso sul mercato da parte di un OSA (Operatore del Settore Alimentare) solo dopo il completamento della procedura di notifica elettronica da parte del Ministero della Salute, da inoltrare per mezzo di un’apposita sezione sul portale del dicastero. Per presentare la richiesta è necessario fornire i seguenti dati: gli estremi di identificazione dell’OSA (solo al primo accesso) e le informazioni relative al prodotto. Nello specifico, è necessario indicare lo stabilimento di produzione, la composizione, il formato (e il gusto, se possibile), la dose giornaliera (se necessario), l’elenco e la quantità degli ingredienti, oltre ad una copia dell’etichetta conforme. Alla documentazione necessaria vanno allegate le ricevute che attestano il pagamento dei versamenti per i diritti spettanti al Ministero della Salute (160.20 euro, pagabili con bollettino postale o bonifico bancario). La richiesta viene elaborata entro 90 giorni.

Come e quando assumere un integratore alimentare

Si è già sottolineato come gli integratori non siano dei farmaci; ciò nonostante possono essere acquistati anche presso le comuni farmacie, le parafarmacie e le e-pharmacy, ossia gli esercizi autorizzati direttamente dal Ministero della Salute alla vendita a distanza di farmaci da banco e senza obbligo di prescrizione medica. Le farmacie digitali sono costituite da uno sito web, come www.docpeter.it , contrassegnato da un bollino verde, il logo comunitario che certifica tutte le farmacie online autorizzate.

Per quanto riguarda l’acquisto di un integratore alimentare, non è necessaria la prescrizione da parte del medico. Ad ogni modo, è consigliabile richiedere un consulto al proprio medico curante o al farmacista di fiducia, in particolare se non vi sono informazioni specifiche riguardanti la posologia, le modalità e le quantità di assunzione. Alcuni prodotti, infatti, sono consigliati solo in relazione ad un particolare tipo di dieta oppure vanno assunti per un lasso di tempo non troppo lungo. Il rispetto dei dosaggi e dei tempi di utilizzo è molto importante per evitare scompensi ed eventuali effetti collaterali.

Quando si può assumere un integratore? Molto dipende dalle condizioni di salute generali del paziente: in alcuni casi, in presenza di una patologia, gli integratori alimentari fanno parte di una prescrizione medica vera e propria. Ad ogni modo, sono molte le condizioni che possono prevedere l’assunzione di integratori alimentari, come ad esempio la mancanza di vitamine o Sali minerali, allergie, calo delle difese immunitarie, colesterolo, cellulite, disturbi gastro-intestinali, gambe gonfie e pesanti, salute della bocca, alito cattivo, gravidanza e allattamento, controllo del peso corporeo, spossatezza, stress, radicali liberi, calo della capacità di concentrazione e calo della tonicità atletica e sessuale.