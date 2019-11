Ente Risi: Carrà confermato presidente

Paolo Carrà, laureato in scienze agrarie e agronomo, classe 1966, risicoltore vercellese che dal 2009 al 2015 ha guidato come presidente l’Unione Agricoltori di Vercelli e Biella, è stato riconfermato per altri quattro anni alla presidenza dell'Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico di emanazione ministeriale che si occupa della tutela del comparto risicolo. La nomina è avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica firmato a metà ottobre, mentre venerdì scorso è arrivata la comunicazione ufficiale della registrazione alla Corte dei Conti. Paolo Carrà, al quale vanno gli auguri di buon lavoro di Confagricoltura Piemonte, è alla guida dell’Ente Risi dal 2011.

Il nuovo Consiglio di amministrazione dell'Ente Risi è composto da Carrà, dall'assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa in rappresentanza delle Regioni e da Stefano Greppi, Riccardo Preve e Maria Grazia Tagliabue.