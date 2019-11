Vandali nell'Antico Ospedale: lastra divelta, immondizia, danni

Area dell'Antico Ospedale di nuovo nel mirino dei vandali. Lunedì mattina chi ha attraversato l'area non ha potuto far a meno di notare le pessime condizioni in cui è stata lasciata dopo il week end. Immondizia ovunque, fontanella privata dal rubinetto, ennesima lastra in pietra staccata e rimossa.

Nonostante la zona sia videosorvegliata gli atti vandalici si susseguono e, di fatto, i responsabili restano sostanzialmente impuniti.

Da quando è stata riaperta al pubblico dopo i lavori di recupero, l'area è stata oggetto di decine di interventi di ripristino da parte del personale comunale chiamato per le piccole riparazioni e di personale specializzato chiamato a intervenire su danni più rilevanti. Una vista davvero desolante: chissà perché i vercellesi fanno così fatica a rispettare il patrimonio pubblico?