Una messa in ricordo di Maurizio Cassetti

Ad un mese dalla scomparsa resta vivo in città il ricordo del dottor Maurizio Cassetti stimatissimo ed apprezzato direttore della sede dell’Archivio di Stato di Vercelli.

Sempre disponibile ed attento, nel corso degli anni ha contribuito a recuperare una grande quantità di documenti, ma soprattutto a ingenerare una mentalità di maggior attenzione e consapevolezza nella riscoperta e tutela del patrimonio vercellese, non solo di carattere storico archivistico, avvalendosi di una formidabile memoria ed e un’innata ed estroversa affabilità.

Per iniziativa dell’Associazione Vercelli Viva, di cui Cassetti era co-fondatore, mercoledì 27 novembre alle ore 10,00, nella chiesta di San Salvatore, verrà celebrata in Vercelli una Santa Messa quale doveroso tributo da parte delle tante realtà del mondo del volontariato culturale del nostro territorio, ma anche delle numerose persone comuni a cui Maurizio ha sempre offerto i suoi preziosi consigli per la consultazione del materiale archivistico di cui era custode.

Maurizio Cassetti, infatti nei molti anni trascorsi in città ha lasciato nei Vercellesi un profondo ricordo per le sue doti di storico e grande studioso, ma anche per la sua autentica umanità.

Con la speranza che questo primo e spontaneo ricordo susciti negli amministratori di Vercelli la volontà di tradurre in qualcosa di durevole il diffuso sentimento di gratitudine della città, magari intitolando un luogo a permanente testimonianza della sua riconoscenza alla figura di Maurizio Cassetti, che l’ha amata con passione e competenza esemplari.