"Marocchino di m..." al barelliere Cri: condannato a 8 mesi

Aveva preso a male parole un barelliere soccorritore della Croce Rossa arrivato a casa sua dopo un malore del padre e nella concitazione, si era anche lasciato andare un'espressione del tutto irriguardosa "marocchino di m...". L'uomo, da anni residente in Italia e da tempo impegnato con la Croce Rossa, al termine del servizio di soccorso era andato a raccontare l'accaduto prima ai giornali e poi ai carabinieri. E, a quasi due anni di distanza, la vicenda è arrivata nelle aule del Tribunale di Vercelli.

L'episodio ebbe molto clamore, nel dicembre del 2017, perché aveva coinvolto Gianpiero Borzoni, all'epoca segretario cittadino della Lega. Borzoni, non appena la storia era venuta alla luce, si era scusato e auto-sospeso dall'incarico politico, spiegando di aver perso le staffe in un momento di grande tensione personale per le condizioni di salute del padre e di non aver avuto alcun intento razzista. "Non c’è alcun razzismo né a livello persona e neppure nell’attività politica che svolgo nella Lega - aveva detto Borzoni - prova ne è che la Lega di Vercelli ha tesserati anche di provenienza Nord-Africana con cui sono amico”.

Una posizione che Borzoni ha ribadito anche davanti al Tribunale, dove è stato chiamato a rispondere del suo comportamento. Al temine del dibattimento, in cui il soccorre si era costituito parte civile, l'accusa aveva chiesto una condanna a 9 mesi.

Nella giornata di lunedì è arrivata la sentenza di primo grado che infligge a Borzoni 8 mesi (con i benefici di legge) condannandolo anche a un risarcimento di 600 euro da versare alla parte civile. Dopo la lettura della motivazione, il suo legale valuterà la possibilità di presentare appello.