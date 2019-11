Non sono ancora chiari i contorni dell'incidente che ha coinvolto una ragazza, rimasta ferita, nella giornata di lunedì, in un maneggio nella zona di Lozzolo.

Secondo le prime informazioni, la giovane avrebbe rimediato un colpo alla testa dopo un contatto con un cavallo.

Soccorsa dal personale del 118, la ferita è stata poi trasportata al Maggiore di Novara in elisoccorso: è stata ricoverata in codice giallo e sono in corso gli accertamenti del caso.