Furto al reparto cosmetici: denunciate due donne

Sono entrate in un supermercato di Varallo e, senza farsi notare, hanno sottratto alcuni cosmetici, andando poi alle casse per pagare normali generi alimentari. Un furto passato del tutto inosservato fino a che, alla sera, nel corso dell'inventario dei prodotti, i dipendenti si sono accorti che qualcosa non tornava: alcune confezioni, non vendute, erano scomparse dagli scaffali.

A quel punto il direttore ha contattato i carabinieri della stazione che, dalla visione delle telecamere a circuito chiuso, hanno notato che due donne di mezza età si erano intrattenute nel reparto cosmetici per poi portarsi alle casse per pagare solamente alcuni generi alimentari.

I militari le hanno subito riconosciute: le due donne, del posto, avevano già alle spalle precedenti per reati contro il patrimonio e per traffico di stupefacenti.

Le due sono state deferito per furto aggravato in concorso alla Procura della Repubblica di Vercelli.