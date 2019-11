Due anni e 6 mesi per stalking verso l'ex moglie

Una condanna a due anni e sei mesi per lo stalking e un'assoluzione per i maltrattamenti. E' questa la sentenza nei confronti di Adam Bizon, pronunciata intorno alle 13, dopo una camera di consiglio di circa mezz'ora. Il giudice Paolo De Maria ha ritenuto l'imputato responsabile degli atti persecutori nei confronti della ex moglie.

L'accusa aveva chiesto la condanna per entrambi i capi d'imputazione a tre anni.

La vicenda processuale che è arrivata lunedì alla sentenza di primo grado rappresenta solo la prima tappa di una vicenda più complessa che vede Bizon sotto accusa anche per il reato di tentato omicidio.

Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro 60 giorni poi i legali di Bizon valuteranno la possibiltià di appellare la decisione del Tribunale di Vercelli.