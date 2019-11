Accecato di gelosia picchia la ex fidanzata, la minaccia e le danneggia l'auto

Per un anno ha subito quotidiane angherie da parte dell’uomo con il quale aveva avuto una relazione. Un uomo che, in più occasioni, l'aveva anche picchiata, causandole la frattura di una costola, lesioni al volto e alla mano e la frattura del del setto nasale e del gomito. Tutte lesioni che la donna, dovendo ricorrere alle cure del Pronto soccorso, aveva però dichiarato essere causate da cadute accidentali, evitando di incolpare l’ex fidanzato poiché impaurita da eventuali ritorsioni dello stesso.

Alla fine, però, non ce l'ha fatta più e si è presentata alla Polizia di Stato, denunciando il quotidiano inferno e il clima di terrore nel quale era costretta a vivere. Da subito, come previsto dalle norme del Codice Rosso, gli uomini della Squadra Mobile hanno iniziato a condurre serrate e tempestive indagini che hanno permesso di raccogliere una serie di elementi sufficienti per richiedere l’emissione di una misura idonea a tutelare la vittima, che nelle more del provvedimento è stata messa sotto protezione.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, sulla base degli elementi di responsabilità accertati a carico dell’uomo, ha poi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, eseguita nei giorni scorsi. Le accuse, nei suoi confronti, sono stalking e lesioni gravi.

L’uomo, un 52enne italiano disoccupato, senza precedenti penali, residente in provincia, è stato raggiunto dagli uomini della Squadra Mobile, che lo hanno arrestato e condotto alla Casa Circondariale ove si trova attualmente ristretto.

Tra i vari episodi emersi nel corso dell'indagine - oltre alle botte - anche la minaccia di morte proferita all'indirizzo dell'ex fidanzata brandendo una mazza da baseball; l’atteggiamento via via più aggressivo più minaccioso e aggressivo, culminato in una scenata di gelosia durante la quale l'uomo ha infranto il vetro dell’automobile della sua ex con un pungo.