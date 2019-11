Sindaco e assessore alla Gentilezza: "Cartellino rosso alla violenza"

L’assessore alla Gentilezza del Comune di Motta de'Conti, Cristina Ferraris e il sindaco Emanuela Quirci, hanno aderito all’iniziativa promossa dall'Associazione Cor et Amor e da Mezzopieno nell'ambito della Rete nazionale degli assessori alla Gentilezza: “Alla violenza diciamo: No, grazie!”. Un’azione di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Entrambe si sono fatte fotografate con in mano un cartellino rosso, semplice simbolo per dire con un gesto immediato che i comportamenti violenti vanno “espulsi” dalla vita delle persone, condannati e contrastati. La gentilezza, simbolicamente espressa con il messaggio “No, grazie”, va invece messa in campo per prevenire e contrastare la violenza.