Biometano da rifiuti umidi: Polioli Bioenergy ripresenta il progetto

Come era stato annunciato la scorsa primavera, Polioli Bioenergy non ha affatto rinunciato al progetto per la costruzione dell'impianto per la produzione di biometano attraverso il trattamento della frazione di umido organico dei rifiuti.

Il progetto verrà presentato alla stampa giovedì nel corso di un incontro ospitato nella sede di Confindustria Vercelli.

A presentare Enerver, impianto di trattamento della frazione di umido organico per la produzione di biometano di alta qualità e di compost saranno Giacomo Bombardieri, amministratore delegato di Polioli Bioenergy, Federico Frascari, direttore tecnico progetto Enerver e Agnese Bertello, ascolto attivo.

"L'incontro - si legge in una nota - servirà per presentare e approfondire gli aspetti progettuali e i vantaggi di un progetto all’avanguardia. In tale occasione si inaugurerà il percorso di dialogo con il territorio".