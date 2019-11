Appuntamento con la cucina, in radio

Torna a grande richiesta sulle frequenze di CITY4YOU l’appuntamento con la Cucina di Paola Bernascone Cappi.

Quest’anno il tema scelto per il programma radiofonico è "La cucina della risaia". La Professoressa Bernascone Presidente dell’Università Popolare di Vercelli e Accademica dell’Accademia Italiana di Cucina, insieme alla conduttrice Raffaella Lanza, ci mostreranno la cucina della risaia.

Non perdetevi gli appuntamenti: ogni venerdì a mezzogiorno e in replica il lunedì alle 19, sintonizzatevi sulle frequenze di CITY4YOU, FM 89.90 per ascoltare il simpatico siparietto culinario tra Paola e Raffaella.