Le sconfitte aiutano a crescere

CAMPIONATO UNDER 14

Girone di qualificazione - Girone A

Seconda GIORNATA DI ANDATA-

Sabato 23 novembre a Novara – Istituto Salesiani

Starlacks Novara Basket - 57

Pallacanestro Femminile Vercelli “OMD – Fior di Loto” – 24

(parziali: 20-4; 29-5; 43-16)

Tabellino PFV: Dutto 1; Rizzato 2; Matteja 12; Fiore ; Carrozza 2; Pintonello 2; Quartieri 5; Baro; Giorgi; Veglio; Cafasso. All.re Fabrizio Castelli.

Le ragazze Under 14 della PFV ( squadra allestita in collaborazione con UB Cigliano e GS Saluggia) tornano sconfitte da Novara per 57-24, contro Starlaks Novara Basket, compagine che si è rivelata decisamente superiore alla vercellesi.

Sin dall’inizio la gara si è messa in salita per le giovani di Castelli che al primo quarto erano sotto 20-4 ed hanno mostrato, anche questa volta un’estrema difficoltà in fase di realizzazione, tanto che nel secondo periodo mettevano a segno un solo punto, per chiudere a metà gara 29-5.

Nella ripresa, venuta meno la pressione avversaria in considerazione del risultato acquisito, la PFV ha saputo anche mettere in mostra azioni degne di nota, riducendo un po’ il divario (43-16 al 30’) e chiudendo come detto 57-24.

Trentatre punti di differenza non consentono certo di mettere in dubbio la differenza tecnica emersa nella partita tra le novaresi e le ospiti, ma si può dire, peraltro, che anche una sconfitta come questa può essere utile nel percorso di crescita delle giovani under 14 affidate a Fabrizio Castelli.