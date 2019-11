Sardine... alla rotonda (E il gruppo supera quota 500)

Sardine vercellesi... sulla Via Francigena, al fianco delle sagome dei pellegrini.

Ha destato curiosità la nascita del gruppo Facebook che riunisce le Sardine vercellesi.

E anche la comparsa di alcune sagome del piccolo pesce azzurro, nella rotonda di piazza Mazzucchelli, accanto al pellegrino della Via Francigena, non è passata inosservata. Nel giro di pochi giorni le adesioni al gruppo hanno superato le 500 unità, in rapida crescita.

A Vercelli, attualmente, il movimento non ha manifestazioni in programma, ma le Sardine vercellesi si stanno preparando a partecipare alla manifestazione di Torino.