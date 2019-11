Biella, incidente in superstrada. Uomo sbalzato oltre il guard rail

Sarebbe di un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio, 24 novembre, nel tratto di superstrada da Vigliano e Chiavazza. Dai primi riscontri pare siano due le auto coinvolte: il conducente della prima vettura sarebbe rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo ma illeso, l'uomo alla guida del secondo veicolo coinvolto sarebbe invece finito al di là del guardrail, facendo un volo di qualche metro. Le sue condizioni non sono ancora note ma sono subito parse gravi a causa dell'impatto violento contro il manto stradale. Il malcapitato è stato trasportato in ospedale. A mettere in sicurezza i mezzi e a liberare l'automobilista bloccato all'interno dell'auto ci hanno pensato i Vigili del fuoco, mentre la Polizia si è occupata di rilievi e viabilità. Seguiranno eventuali aggiornamenti